Цены на бензин резко выросли в Липецке

Липецкие автомобилисты обеспокоены ценами на бензин, которые растут почти каждый день. Стоимость литра увеличивается копеек на 60-80 сразу.

Например, на АЗС «Газпрома» 30 мая литр бензина марки АИ-95 стоил 44,9 рубля, а 31 мая - уже 46,9 рубля за литр. В начале мая литр АИ-95 стоил 41,3 рубля, пишет Lipetskmedia. На других липецких заправках горючее марки АИ-92 стоит: «Роснефть» – 41,5 рубля, «Шелл» – 42,19 рубля, «Лукойл» – 42 рубля, «СитиОйл» – 42 рубля. За литр АИ-95 придется заплатить от 44,7 рубля («СитиОйл») до 45,7 рубля («Лукойл»).

Сразу три инициативы, касающиеся вопросов транспорта в регионе и Липецке, поступили на «Портал неравнодушных» от гражданских активистов, GOROD48. Голосование продлится вплоть до 29 июня. Если к этому сроку предложения наберут достаточное число голосов, то их рассмотрят в мэрии Липецка и региональной администрации.

Напомним, власти Сахалина обещают до 10 июня устранить проблему дефицита бензина на острове Кунашир. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства помогло портовым организациям Южных Курил получить лицензию для работы с нефтепродуктами.