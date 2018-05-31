В Госдепе призвали РФ доказать свое стремление к улучшению отношений с США

Вашингтон хочет, чтобы Москва доказала свое стремление к улучшению отношений двух стран совместной работой по КНДР, заявили в Госдепартаменте.

«Россия говорит, что хочет лучших отношений с США, так что Москва должна доказать это сотрудничеством с нами, не работой против нас, по этой актуальной угрозе для всех государств», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

В Госдепе ранее заявили, что США не будут использовать поэтапный подход к денуклеаризации Корейского полуострова, а также не заинтересованы в переговорах с Северной Кореей, позволяющих ей выиграть время.