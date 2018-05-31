Зона психологической разгрузки появилась в Великом Новгороде

Конноспортивный комплекс фонда «Еврейская община Великого Новгорода — центр развития культурного и духовного наследия» выиграл грант в размере 200 тыс. рублей и обустроил зону психологической разгрузки.

Посетителям с ограниченными возможностями здоровья площадка поможет снять эмоциональное напряжение, стресс, укрепит мотивацию и настрой. Родителям и тренерам здесь хорошо просто отдохнуть, посидеть, подышать воздухом, насладиться природой. Об этом сообщает «Новгород.ру».

Особенно новая зона отдыха понравилась детям с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивной верховой ездой в комплексе занимаются более 50 таких ребят.

Ранее стало известно, что в башкирском городе Туймазы может появиться специализированный парк для инвалидов-колясочников. С такой инициативой выступили местные общественники. Планируется обустроить под потребности маломобильных граждан тополиную рощу возле пруда в 1,5 км от центра.