Запутались в сетях

Конкуренция с крупными сетями мотивирует региональный бизнес к качественным изменениям, от которых в конечном счете выигрывает и потребитель. А вот снижение покупательской способности и технологические нововведения могут сыграть с местными сетями злую шутку. К таким выводам пришли исследователи центра «Платформа» и ВЦИОМа, опросив тысячи потребителей и предпринимателей в регионах России.

«Снижение покупательской способности — риск для местных игроков куда более серьезный, чем «неравный бой» с крупными сетями, — сообщил со ссылкой на проведенный опрос генеральный директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. — Негативными факторами выступают также новшества государства по введению электронных систем контроля. Однако до сих пор нет системы мониторинга проблем, с которыми сталкивается региональный бизнес при введении той или иной инициативы».

Несмотря на то что социологические данные однозначно подтверждают приверженность потребителей крупным супермаркетам, потенциал несетевого ритейла всё еще достаточно высок. Однако для развития местному бизнесу стоит пересмотреть собственные стратегии: уйти от борьбы с вымышленным врагом и заняться, например, поиском и развитием новых маркетинговых направлений, в числе которых реализация фермерских и экопродуктов, расширение ассортимента, повышение качества представленной продукции и улучшение сервиса. В качестве стратегического решения эксперты рассматривают и кооперацию местного бизнеса с крупными торговыми сетями.

«Часть местного бизнеса адаптировалась, лояльно относится к федеральным сетям и рассчитывает на партнерские отношения, а вторая группа не сменила стратегию и тактику с конца прошлого века и занимает критическую позицию, апеллируя к местной власти», — объяснил полярность мнений региональных предпринимателей Фирсов.

Негативные оценки получили и практики регионального протекционизма, в том числе ограничение доли федеральных сетей или сетей из других регионов — более 70% опрошенных экспертов и предпринимателей не увидели в них реального инструмента развития бизнеса. Часть экспертов (14%) указала, что это приведет к снижению конкуренции, качества продукции и в целом к ухудшению социальных показателей региона.

Вопросы возникли и в отношении последних принятых законодательных инициатив. Так, 90% предпринимателей не ощутили положительного эффекта от последних, принятых в 2017 году, поправок в закон «О торговле».

«Меня очень удивили цифры, касающиеся отношения предпринимателей к изменениям закона «О торговле». Мы сломали столько копий вокруг этого, запустили позитивные процессы, дискуссии, а в результате 60% бизнеса считают, что эффекта нет, и еще 20% опрошенных затруднились с ответом», — прокомментировал результаты социологического исследования исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Находящийся на рассмотрении законопроект о запрете возвратов продовольственной продукции тоже не получил однозначной поддержки со стороны региональных ритейлеров и производителей — 41% респондентов отметили, что это будет мотивировать сети снижать объемы закупок, а значит, производители останутся не у дел.

Подобные результаты поднимают вопрос о целесообразности излишнего государственного регулирования. И в этой связи всё более актуальными становятся стратегии, связанные с развитием долгосрочных партнерских связей между региональным бизнесом и федеральными сетями, региональных программ поддержки местных производителей, поиском и освоением нишевых форматов, ставкой на качество продукции и обслуживания.