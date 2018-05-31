Первый в РФ Азербайджанский деловой центр открылся в Астрахани

В центре Астрахани — на улице Бакинской — торжественно открыли пятиэтажный Азербайджанский деловой центр, первый в России. Фонд Гейдара Алиева вложил в строительство объекта 208 млн рублей.

На первом этаже здания свои товары представили 35 азербайджанских компаний — участники специально сформированной экспортной миссии. В 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился на 22% и достиг $2 млрд. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В новом деловом центре уже прошло первое крупное мероприятие — встреча региональных представителей Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).