Прямой эфир

Власти Уганды ввели налог на соцсети

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователей соцсетей Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter в Уганде обязали платить налог в 200 угандийских шиллингов в день ($0,05). Соответствующий закон принял парламент республики.

Президент страны Йовери Кагута Мусевени рассчитывает таким образом «остановить распространение сплетен» в интернете, передает Би-би-си.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор 1% при всех мобильных транзакциях. Он должен вступить в силу с 1 июля.

Министр финансов Уганды Матиа Касайя, в свою очередь, заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.

По его словам, полученные за счет нового налога средства пойдут на расширение электроснабжения, чтобы граждане «могли еще чаще наслаждаться социальными сетями».

Доступ к соцсетям в Уганде был ограничен в период президентских выборов 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook начал архивировать сообщения с политической рекламой
В Великобритании ввели налог на сахар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017