Власти Уганды ввели налог на соцсети

Пользователей соцсетей Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter в Уганде обязали платить налог в 200 угандийских шиллингов в день ($0,05). Соответствующий закон принял парламент республики.

Президент страны Йовери Кагута Мусевени рассчитывает таким образом «остановить распространение сплетен» в интернете, передает Би-би-си.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор 1% при всех мобильных транзакциях. Он должен вступить в силу с 1 июля.

Министр финансов Уганды Матиа Касайя, в свою очередь, заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.

По его словам, полученные за счет нового налога средства пойдут на расширение электроснабжения, чтобы граждане «могли еще чаще наслаждаться социальными сетями».

Доступ к соцсетям в Уганде был ограничен в период президентских выборов 2016 года.