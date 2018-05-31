Авторов фильма о Майкле Джексоне обвинили в нарушении авторских прав

Наследники Майкла Джексона обвинили телекомпанию ABC и студию Disney в незаконном использовании его песен в документальном фильме «Последние дни». Программу, посвященную музыканту, телеканал транслировал 24 мая.

Родственники через суд Лос-Анджелеса требуют компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Ее размеры не уточняются, сообщает Fox News.

По данным телеканал, ответчики пока не ознакомились с иском. Однако представители АВС заявили, что программа является журналистской работой и не нарушающей прав наследников Джексона.

Ранее сообщалось, что туфли покойного короля поп-музыки, в которых он впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку», продадут на аукционе в Калифорнии. Обувь ушла с молотка за $80 тыс.