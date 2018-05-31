Тренерский штаб «Спартака» покинули четыре специалиста

Тренерский штаб футбольного клуба «Спартак» покинули сразу четыре человека — Роман Пилипчук, Аттилой Малфатти, Хавьер Нойя Сальсес и Джорджио д'Урбано.

Московский клуб решил не продлевать контракты с этими специалистами, сообщается на сайте красно-белых.

Ранее появилась информация о том, что спортивным директором калининградского клуба «Балтика» может стать бывший руководитель «Спартака» Роман Асхабадзе. В настоящее время стороны ведут переговоры.