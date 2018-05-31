Кириенко рассказал о доверии большинства россиян деятельности ОНФ

Более 50% россиян доверяют деятельности «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 31 мая на расширенном заседании центрального штаба движения в Москве.

«ОНФ — это сегодня организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия», — сказал Кириенко, уточнив, что «доверяют ОНФ 53% россиян, а не доверяют 2,5%».

Вместе с тем первый замглавы администрации президента обратил внимание, что порядка 45% россиян еще не определились со своим отношением к деятельности движения. «Это важнейший ресурс для работы», — подчеркнул он.

Позже в этот же день, выступая на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества, Кириенко заявил, что качество заявок, поступающих на конкурс, возросло.

«Качество заявок растет, участники [конкурса] понимают, что экспертиза [проектов, претендующих на гранты] будет профессиональной, достаточно жесткой», — цитирует его ТАСС.

Кириенко отметил, что в прошлом году его вначале «бомбардировали» звонками с просьбами обратить внимание на тот или иной проект, затем эта практика стала сокращаться, в этом году такого «не было ни разу». То есть, пояснил он, участники конкурса «понимают, что процедура [отбора проектов] будет абсолютно прозрачной».

Первый замглавы администрации президента добавил, что на первый конкурс 2018 года поступило на 40% больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Кириенко рассказал, что Фонд президентских грантов откроет отделение в Новосибирске, чтобы отслеживать и оказывать поддержку проектам НКО в Сибири и на Дальнем Востоке.