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На Ямале перед первым летним днем выпал снег

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В Ямало-Ненецкий автономный округ пришла настоящая зима. Некоторые города замело снегом, жители публикуют в социальных сетях фотографиями белых улиц и домов и делятся своими эмоциями.

Многие разочарованы погодой, но некоторые обрадовались снегу накануне лета. В основном восторг испытали дети, отмечает ИА «Ура.ру». Салехард тоже накрыло снегом. 

Как сообщал портал iz.ru, ученые Азовского НИИ зафиксировали сильнейший за 25 лет разлив Дона. На реке не было половодья с 1994 года. Разлив Дона дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.

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