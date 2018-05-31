На Ямале перед первым летним днем выпал снег

В Ямало-Ненецкий автономный округ пришла настоящая зима. Некоторые города замело снегом, жители публикуют в социальных сетях фотографиями белых улиц и домов и делятся своими эмоциями.

Многие разочарованы погодой, но некоторые обрадовались снегу накануне лета. В основном восторг испытали дети, отмечает ИА «Ура.ру». Салехард тоже накрыло снегом.

Как сообщал портал iz.ru, ученые Азовского НИИ зафиксировали сильнейший за 25 лет разлив Дона. На реке не было половодья с 1994 года. Разлив Дона дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.