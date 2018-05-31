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Фестиваль культур народов Дальнего Востока пройдет в Хабаровске

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На набережной Хабаровска пройдет фестиваль национальных культур народов Дальнего Востока. В торжественной церемонии открытия мероприятия примут участие известные коллективы региона.

Впервые фестиваль был проведен в 2015 году. С того момента мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Хабаровского края. Они отмечают, что фестиваль направлен на укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи, пишет ИА AmurMedia.

Для проведения фестиваля выбрана парковая зона стадиона имени Ленина. 3 июня состоится торжественная церемония открытия праздника. В ней примут участие вокальные и танцевальные коллективы Хабаровска и Хабаровского края.

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