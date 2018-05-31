Почти 3 млрд рублей потратят в Уссурийске на защиту от наводнений

В Уссурийске началось обследование гидротехнических сооружений. По проекту ремонтные работы на объектах потребуют почти 3 млрд рублей.

Из 13 гидротехнических сооружений три требуют ремонта, еще на пяти нужно расчистить придамбовые каналы от мусора. Кроме того, в 2017 году были заключены контракты на реконструкцию четырех сооружений. Предварительная стоимость выполнения работ на них составляет более 2 млрд рублей, сообщает ИА UssurMedia.

Власти Уссурийска уточняют, что при такой стоимости работ на объектах, необходимых для защиты от наводнений, потребуются субсидии из федерального и краевого бюджетов.