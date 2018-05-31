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Самара получила дополнительные средства на Фрунзенский мост

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В столице Самарской области подрядчик строительства Фрунзенского моста «Стройтрансгаз» (СТГ) начал восьмой этап надвижки руслового пролетного строения через реку Самара. Конструкция общим весом 5875 т и протяженностью 485 м сместится в сторону правого берега на 43,5 м. Всего этапов будет 11. 

Одновременно продолжаются работы на других объектах переправы. Так, на площадке строительства транспортной развязки на улице Шоссейной осуществляется возведение вспомогательных устройств и сооружений в рамках подготовки к бетонированию пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 м. Об этом сообщает НИА «Самара».  

В бюджет Самарской области включены дополнительно 700 млн рублей трансфертов из федерального бюджета на строительство мостового перехода «Фрунзенский». Таким образом, в 2018 году на объект потратят 3,414 млрд рублей.

Напомним, власти Самарской области планируют в ближайшие три года построить новую транспортную развязку в столице региона. Объект появится на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Путепровод будет начинаться в районе ДК «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. То есть Ново-Садовую протянут над двумя улицами: Советской Армии и XXII Партсъезда. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.

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