Доля новых купюр растет в наличном обороте Красноярского края

В денежный оборот Красноярского края поступило 2,5 млн купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В денежном эквиваленте это 3,5 млрд рублей.

К началу мая доля новых банкнот в общем обороте региона составила 4,4%. Больше всего в обороте находится пятитысячных купюр, тысячных и купюр с номиналом 500 рублей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Новые купюры постепенно заменяют ветхие банкноты других номиналов.

Выпуск новых купюр начался в декабре 2017 года. Денежные средства обязательны к приему при любых платежах.