Производство из синтетических алмазов построят на Внуковском шоссе

На Внуковском шоссе в Москве планируется построить технопарк, в котором будет налажено производство продукции из высокочистых синтетических алмазов.

Мосмкомстройинвест 31 мая одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью порядка 1,1 га для проектирования и строительства производственного комплекса с исследовательским центром, передает агентство городских новостей «Москва».

Общая площадь объекта составит свыше 16 тыс. кв. м.

Земельный участок предоставлен ООО «Вендер Технолоджис» в аренду сроком на шесть лет.

28 мая глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин сообщил, что к концу года в Москве создадут еще семь технопарков, их общее число достигнет 40.