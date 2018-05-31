Земельный налог в Уфе увеличили в два раза

Депутаты уфимского городского совета подняли ставку земельного налога на территории Уфы в два раза. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Налогами будут облагаться все участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ. Ставка выросла с 0,09 до 0,18% от кадастровой стоимости. Новая процентная ставка начнет действовать начиная с 2019 года, а уплачиваться с 2020 года, сообщает «МедиаКорСеть».

От уплаты налога по-прежнему будут освобождены пенсионеры и отдельные категории граждан, если земельный участок не превышает шесть соток. В случае превышения указанной площади, налогом по новой ставке будет облагаться каждая сотка сверх шести.