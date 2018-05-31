Прямой эфир

Земельный налог в Уфе увеличили в два раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты уфимского городского совета подняли ставку земельного налога на территории Уфы в два раза. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Налогами будут облагаться все участки под индивидуальными жилыми домами и объектами инфраструктуры ЖКХ. Ставка выросла с 0,09 до 0,18% от кадастровой стоимости. Новая процентная ставка начнет действовать начиная с 2019 года, а уплачиваться с 2020 года, сообщает «МедиаКорСеть».

От уплаты налога по-прежнему будут освобождены пенсионеры и отдельные категории граждан, если земельный участок не превышает шесть соток. В случае превышения указанной площади, налогом по новой ставке будет облагаться каждая сотка сверх шести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России могут повысить НДС до 20%
Налог на сбор растений хотят ввести на Дальнем Востоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017