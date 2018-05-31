Сотрудников ФСКН в Севастополе осудили за заказ пицц за счет подозреваемого

Сотрудники службы по контролю за оборотом наркотиков получили условные сроки за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Они заказали пиццу на деньги задержанного.

По данным следствия, оперуполномоченные задержали мужчину и изъяли у него 9,5 тыс. рублей, а также €50. Несмотря на то что при досмотре присутствовали понятые, сотрудники ФСКН не внесли в протокол данные о деньгах. Пока велся допрос подозреваемого, сотрудники заказали доставку шести пицц и рассчитались с курьером изъятыми средствами, сообщает ИА SevastopolMedia.

Суд признал сотрудников виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В соответствии с постановлением Госдумы подсудимые попали под амнистию.