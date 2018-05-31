Эрдоган принял в Анкаре спецпредставителя президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 31 мая в Анкаре спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Как передает ТАСС, переговоры проходили в закрытом для прессы режиме и длились 1,5 часа. По их итогам официальных заявлений сделано не было.

На прошлой неделе Лаврентьев и замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин посетили Анкару и Дамаск в составе российской межведомственной делегации. В Анкаре они провели консультации с советником и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном и замглавы МИДа Седатом Оналом. В Дамаске состоялась встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

29 мая президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Оба лидера подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии.