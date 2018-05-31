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Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Roland Garros

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Фото: TASS/Imago/Jason Heidrich/Icon Sportswire
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Саманте Стосур во втором круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Стосур.

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В следующем раунде Открытого чемпионата Франции австралийка сыграет с третьей ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой, сообщает ТАСС.

Roland Garros — второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Первенство с призовым фондом €39,2 млн проходит на грунтовых кортах Парижа.

Для 26-летней Павлюченковой лучшим результатом на Открытом чемпионате Франции стал выход в четвертьфинал в 2011 году.

Ранее первый круг турнира не смогли преодолеть другие россиянки — Светлана Кузнецова и Елена Веснина.

Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе 29 мая, а 28 мая Веснина проиграла американской спортсменке Бернарде Пере.

Финальный матч Roland Garros в женском одиночном разряде пройдет 9 июня.

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