Власти Рязани не будут устраивать уличных трансляций матчей ЧМ-2018

В Рязани не будет фан-зон для просмотра матчей в рамках ЧМ-2018. Так решили в городской администрации.

В ответе мэрии, который приводит РИА «7 новостей», говорится, что к ним так и не поступило ни одной заявки ни от общественных организаций, ни от предпринимателей на обустройство пространства для трансляций игр. Такие заявки должны быть поданы не позднее одного месяца до дня проведения мероприятия.

Во время прошлого чемпионата мира трансляции в Рязани проводились на «Арт-лужайке» и у торгового центра «Круиз».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что рязанские полицейские прошли подготовку по предотвращению массовых беспорядков. Это стало одним из этапов подготовки к ЧМ-2018. По легенде учений, во время футбольного матча болельщики устроили беспорядки.