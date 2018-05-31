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Тамбовская область определилась со Стратегией развития до 2035 года

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Депутаты Тамбовской областной думы согласовали окончательный вариант закона о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Предполагается, что реализация Стратегии-2035 позволит региону выйти в безоговорочные лидеры по показателю удовлетворенности населения качеством жизни, а также предусматривает развитие индустриализации, сообщает ИА «Абирег».

Разработанный сценарий развития предполагает модернизацию, цифровизацию и государственное урегулирование на территории региона. Основной задачей документа является увеличение перерабатывающих производств — например, развитие сектора глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Стратегия была разработана по инициативе губернатора Александра Никитина. Для создания документа представители разных сфер деятельности провели анализ текущего состояния социально-экономического развития области.

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