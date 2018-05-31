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Сильный шторм ожидается в Иркутской области

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Иркутской области. 1 июня в регионе ожидается сильный шторм.

Согласно прогнозам, в первый день лета в Иркутской области пройдут дожди и грозы. Отдельные порывы ветра будут достигать 23 м/с днем и 25 м/с в утренние часы. Об этом местных жителей предупреждает МЧС.

В дневные часы воздух прогреется до +19 градусов. В Киренском и Катангском районах возможно потепление до +29 градусов, информирует ИА IrkutskMedia.

Как сообщал портал iz.ru, ураганный ветер 30 и 31 мая наблюдается в регионах Центральной России. В Татарстане во время урагана погибла 33-летняя женщина, на нее упала крыша магазина. Семья погибшей получит компенсацию в размере 1 млн рублей.

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