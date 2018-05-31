Вандалы атаковали музей в Железноводске

В Железноводске Ставропольского края неизвестны атаковали художественный музей русского Интемпоризма. Вандалы облили красной краской колонны и ступени.

Кроме того, как уточняет NewsTracker, к деревьям, растущим недалеко от музея, были приклеены листовки с текстом, который, как предполагают местные жители, направлен на защиту зеленых насаждений от уничтожения.

Портал iz.ru ранее сообщал о резонансном случае, который произошел в Третьяковской галерее в Москве 25 мая, когда мужчина несколько раз ударил железной стойкой по застекленному полотну «Иван Грозный и сын его Иван».

После этого в Совете Федерации предложили запретить продажу крепких алкогольных напитков в учреждениях культуры для предотвращения случаев вандализма.