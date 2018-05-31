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Годовалый мальчик выпал из окна в Апатитах Мурманской области

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Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Апатитах Мурманской области. Мальчик госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по области, мальчик 2016 года рождения выпал из окна на четвертом этаже. Ребенок облокотился на антимоскитную сетку на лоджии. Сетка не выдержала его веса и выпала из проема, сообщает ИА «Би-порт».

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в мае сообщалось о том, что трехлетний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в Иркутской области. Мальчик выпал из окна на втором этаже.

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