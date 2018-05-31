Волгоградские чиновники не выйдут на работу в дни матчей ЧМ-2018

Четыре дополнительных выходных дня появятся в июне у муниципальных служащих Волгограда. Нерабочими станут дни матчей, которые пройдут в городе в рамках ЧМ-2018. Речь идет о 18, 22, 25 и 28 июня.

Причем, как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», чиновники в эти дни смогут не только провести время с семьей или посетить стадион «Волгоград Арена», но и заработать. Дело в том, что, согласно постановлению, подписанному главой администрации Виталием Лихачевым, «футбольные» выходные будут оплачены.

Ранее решение о том, чтобы сделать выходными для жителей Волгограда дни матчей принял глава региона Андрей Бочаров. По его мнению, это поможет гражданам проникнуться настроением праздника.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Волгограде протестировали аэроэкспресс между аэропортом и городом. В город поступило в общей сложности четыре подобных электропоезда.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде планируется провести четыре игры группового этапа.