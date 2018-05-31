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Экс-сотрудника ЦРУ заподозрили в шпионаже в пользу Китая

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Фото: Depositphotos/BigAlBaloo
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В США начался суд над бывшим сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Кевином Мэллори, который обвиняется в шпионаже в пользу Китая. Он может быть осужден пожизненно, передает телеканал Fox News.

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По данным следователей, Мэллори передал китайскому аналитическому центру сведения, составляющие государственную тайну. За информацию ему заплатили $25 тыс.

60-летний мужчина работал частным консультантом. Мэллори поступило предложение о работе от китайского аналитического центра. По словам его адвоката, мужчина посчитал инициативу центра подозрительной, о чем он несколько раз сообщал ЦРУ. Прокурор посчитал данные утверждения попыткой замести следы.

Защита обвиняемого заявила, что Мэллори на самом деле, проводил «контрразведывательную операцию» и планировал узнать информацию, которая представляла бы ценность для США.

Обвинение скептически отнеслась к подобной версии. Прокурор сообщил, что Мэллори связался со своими бывшими коллегами после задержания в аэропорту О’Хара с крупной денежной суммой, происхождение которой объяснить не смог. Таким образом, он хотел обеспечить себе «прикрытие».

Кроме того, в качестве улики обвинение представило переписку экс-сотрудника ЦРУ с его «куратором». В одном из сообщений Мэллори писал, что его целью является «получение платы».

9 мая министерство юстиции США сообщило, что бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли был обвинен в сборе секретной информации для Китая.

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