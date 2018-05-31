Путин 1 июня наградит орденами родителей многодетных семей

Президент России Владимир Путин 1 июня вручит в Кремле орден «Родительская слава» родителям многодетных семей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства наградит орденами семьи из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, Республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия. По случаю Дня защиты детей президент посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где осмотрит новый современный корпус клиники.

Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента РФ Дмитрия Медведева от 13 мая 2008 года. Согласно статуту ордена, он вручается родителям или усыновителям, которые воспитывают семь и более детей, «подают пример в укреплении института семьи, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей».

Медалью ордена «Родительская слава» (учреждена президентским указом от 7 сентября 2010 года) награждаются семьи, воспитывающие четырех и более детей.