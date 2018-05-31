Литва отказалась понимать историю с «воскрешением» Бабченко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не понимает спецоперацию Службы безопасности Украины (СБУ) с «убийством» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил в четверг, 31 мая.

«Это для меня непостижимо», — отметил Линкявичюс, которого цитирует Delfi.

Он отметил, что единственная хорошая новость во всем произошедшем — это то, что журналист оказался жив.

В среду, 30 мая, состоялась пресс-конференция главы СБУ Василия Грицака. Он объявил, что убийство Бабченко — инсценировка, оно было частью спецоперации, проведенной для того, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.

Позже перед прессой появился и сам Бабченко, который извинился перед друзьями и родственниками за пережитый ими стресс.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что произошедшее «вызывает много вопросов», и выразил надежду, что получит информацию, чтобы составить свое мнение.