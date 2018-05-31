Орловские власти продлили разрешение на отстрел лисиц

Власти Орловской области приняли решение продолжить сокращение численности лисиц. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте областного правительства.

Как сообщает InfoOrel.ru, охотники имеют право на отстрел пяти особей лисицы в Верховском государственном природном биологическом заказнике. В Орелоблэконадзоре пояснили, что регулирование численности охотничьих ресурсов необходимо из-за угрозы ущерба здоровью граждан, животным и среде их обитания.

Охота на лисиц может проводиться в сроки со 2 июня по 1 июля.

Портал iz.ru в середине мая писал о том, что разрешение на отстрел более 50 лисиц выдало управление экологической безопасности и природопользования. Речь шла об охоте в Свердловском, Мценском районах и Нарышкинском природном парке.

В Орловской области ранее было выявлено большое количество случаев бешенства. Если за весь 2017 год было отмечено всего 30 случаев бешенства, то с начала 2018 года и до конца апреля их зарегистрировано уже 38.