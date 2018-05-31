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Орловские власти продлили разрешение на отстрел лисиц

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Власти Орловской области приняли решение продолжить сокращение численности лисиц. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте областного правительства.

Как сообщает InfoOrel.ru, охотники имеют право на отстрел пяти особей лисицы в Верховском государственном природном биологическом заказнике. В Орелоблэконадзоре пояснили, что регулирование численности охотничьих ресурсов необходимо из-за угрозы ущерба здоровью граждан, животным и среде их обитания.

Охота на лисиц может проводиться в сроки со 2 июня по 1 июля.

Портал iz.ru в середине мая писал о том, что разрешение на отстрел более 50 лисиц выдало управление экологической безопасности и природопользования. Речь шла об охоте в Свердловском, Мценском районах и Нарышкинском природном парке.

В Орловской области ранее было выявлено большое количество случаев бешенства. Если за весь 2017 год было отмечено всего 30 случаев бешенства, то с начала 2018 года и до конца апреля их зарегистрировано уже 38.

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