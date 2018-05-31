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Центр электронного декларирования появится в Ростовской области

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Центр электронного декларирования создадут на базе Ростовского таможенного поста к 2020 году. В настоящее время на Юге России работают три аналогичных учреждения.

Еще один центр появится в Новороссийске. Все остальные существующие органы в структуре Южного таможенного управления получат статус постов и таможен фактического контроля. При этом Новороссийский центр будет заниматься декларированием товаров, перемещаемых по морю, Южный в Ростове — всеми остальными видами транспорта, информирует RostovGazeta.

Ранее Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поручила ФТС подготовить предложения по изменению объема товаров для беспошлинного ввоза в страну. Источник в Евразийской экономической комиссии сообщил «Известиям», что Россия уже обозначила готовность сократить объем товаров, которые ввозятся без пошлин, до 10 кг на одного человека.

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