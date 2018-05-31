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Гендиректор «Островного» получила срок за финансовые аферы

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Бывший гендиректор сахалинского рыбокомбината «Островной», ​сотрудники которого пожаловались на задержку зарплаты в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, получила условный срок по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Было установлено, что в 2015 году Кашкарова знала о том, что местная ФНС хотела взыскать с ее предприятия просроченную задолженность по налогам в размере более 20 млн рублей. Однако гендиректор продолжала рассчитываться с контрагентами путем направления дебиторам организации распорядительных писем. 

Таким образом, она смогла вывести из-под механизма принудительного взыскания более 113 млн рублей. Кроме того, Кашкарова осуществила сделки по отчуждению недвижимого имущества (здания, земельные участки) стоимостью более 84 млн рублей.

Суд назначил главе «Островного» наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и штраф в размере 280 тыс. рублей.

Рыбокомбинат расположен на курильском острове Шикотан. В апреле 2016 года его работники пожаловались Путину на задержку зарплаты, после чего президент поручил прокуратуре и Минтруду разобраться в ситуации.

Спасением «Островного» занялись сахалинские власти, и вскоре задолженность была погашена. Позже предприятию удалось найти инвестора.

В этом году «Прямая линия» пройдет 7 июня в 12:00 по мск. Уже известны первые вопросы, которые россияне хотели бы задать во время телемоста

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