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Порядка 50 фельдшерско-акушерских пунктов установят в Тверской области

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Порядка 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется установить в разных районах Тверской области в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2018 году в муниципалитетах области предполагается установить 50 ФАПов. 22 из них будут возведены за счет бюджета региона, 28 — из федерального бюджета. Мебель, оборудование и жилые модули для ФАПов будут закуплены на средства бюджета области. Сумма на реализацию проекта составит более 200 млн рублей, сообщают Тверские ведомости.

Так, в деревне Святое Осташковского района будет возведен новый ФАП вместо старого, который располагается в деревянной постройке 1928 года и давно не отвечает всем необходимым требованиям.

ФАП в деревне Святое единственный на 24 населенных пункта, в которых проживают 590 человек. Он должен быть построен до конца 2018 года.

Проект по возведению современных фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности Тверской области был запущен в 2017 году по инициативе Игоря Рудени. За первый год было построено 16 ФАПов.

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