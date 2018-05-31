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Разлив нефти произошел на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск

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В паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о разливе нефтепродукта на 140-м км трассы Тюмень–Ханты-Мансийск. Очевидец опубликовал фотографию огромной лужи на обочине.

«На трассе Ханты-Мансийск–Тюмень между 140 и 141 км со стороны Ханты-Мансийска вот что происходит — разлит нефтепродукт. Экологи, возьмите во внимание! Примите меры», — написал водитель Андрей П.

Недалеко от места происшествия ведутся строительные работы. Как сообщил порталу «Наш город» заместитель начальника пресс-службы областного МЧС Геннадий Грибич, сообщений о разливе нефтепродукта пока не поступало.

Как писал портал iz.ru, спасателям удалось ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Ангару в Усолье-Сибирском районе Иркутской области. Всего из района было вывезено 3 т загрязненного нефтесодержащей жидкостью сорбента и грунта. Топливо вытекало из неэксплуатируемой трубы на территории закрытого предприятия «Руссоль». 

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