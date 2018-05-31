Худрук театра имени Пушкина опроверг обвинения в растрате

Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев опроверг сообщения о возбуждении в отношении него уголовного дела о растрате.

Ранее 31 мая стало известно, что Писарева подозревают в оплате судебного штрафа на 15 тыс. рублей за счет средств театра.

«Прежде всего, я думаю, что просто неправильно был проведен платеж», — приводит слова Писарева «РИА Новости». Сам штраф выписали за нарушения пожарной безопасности, которые выявили еще в 2016 году, рассказал он.

По словам художественного руководителя, бухгалтерия театра оплатила штраф, удержав часть денег из его зарплаты, чтобы «не беспокоить» режиссера.

В этой связи Писарев заявил, что необходимо обязательно разделить полномочия художественного руководителя и директора театра.

«Я как творческий человек не хочу отвечать за налоговые, финансовые и прочие дела. Этим должны заниматься специалисты, а я должен отвечать только за творческую составляющую театра», — сказал режиссер.

Он добавил, что в последнее время «стараются всеми силами очернить людей театра», предъявляя им различные обвинения. По его словам, это вызывает у него опасения и беспокойство.

В январе стали известны новые подробности фигурантов дела «Седьмой студии». По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации театрального проекта «Платформа» выписывали себе завышенную зарплату. Ее размер составил 43 млн рублей на троих.