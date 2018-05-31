Прямой эфир

Худрук театра имени Пушкина опроверг обвинения в растрате

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев опроверг сообщения о возбуждении в отношении него уголовного дела о растрате.

Ранее 31 мая стало известно, что Писарева подозревают в оплате судебного штрафа на 15 тыс. рублей за счет средств театра.

Алексей Бородин: «Кто-то в театре должен отвечать за всё»
Художественный руководитель РАМТа — о личной ответственности, броуновском движении, энергии первопроходцев и молодом поколении режиссеров

«Прежде всего, я думаю, что просто неправильно был проведен платеж», — приводит слова Писарева «РИА Новости». Сам штраф выписали за нарушения пожарной безопасности, которые выявили еще в 2016 году, рассказал он.

По словам художественного руководителя, бухгалтерия театра оплатила штраф, удержав часть денег из его зарплаты, чтобы «не беспокоить» режиссера.

В этой связи Писарев заявил, что необходимо обязательно разделить полномочия художественного руководителя и директора театра.

«Я как творческий человек не хочу отвечать за налоговые, финансовые и прочие дела. Этим должны заниматься специалисты, а я должен отвечать только за творческую составляющую театра», — сказал режиссер.

Он добавил, что в последнее время «стараются всеми силами очернить людей театра», предъявляя им различные обвинения. По его словам, это вызывает у него опасения и беспокойство.

В январе стали известны новые подробности фигурантов дела «Седьмой студии». По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации театрального проекта «Платформа» выписывали себе завышенную зарплату. Ее размер составил 43 млн рублей на троих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серебренников и два его продюсера выписали себе 43 млн рублей в виде зарплаты
Серебренникову дали полтора месяца на чтение дела «Седьмой студии»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017