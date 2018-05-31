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Товарооборот Москвы с Финляндией вырос до €1 млрд в 2017 году

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Фото: roscongress.org
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Товарооборот между московскими компаниями и организациями, зарегистрированными в Финляндиями, в 2017 году вырос на 22% и составил €1 млрд. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, выступая на форуме «Технологии Smart & Clean для городских решений — Москва и Хельсинки» в четверг, 31 мая.

«Это очень хороший показатель. Мы надеемся, что и этот год будет таким же позитивным», — передает его слова «Интерфакс».

Несмотря на внешнеполитическую обстановку, финский бизнес продолжает считать Москву одним из самых интересных рынков в мире, в том числе из-за сбалансированного городского бюджета, считает чиновник. На данный момент в столице работают более 100 финских компаний.

Кроме того, Черемин сообщил, что объем иностранных инвестиций в экономику российской столицы составляет более $160 млрд.

Ранее 7 мая премьер-министр Финляндии Юхя Сипиля заявил, что страна считает важным поддерживать диалог с Россией и намерена продолжать эту политику далее.

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