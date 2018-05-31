Приставы описали имущество «Газпрома» в Швейцарии

Опись имущества штаб-квартиры компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока-2», в швейцарском кантоне Цуг провели судебные приставы. Комментировать инцидент со швейцарскими приставами в компании не стали.

Ареста имущества не было, отмечает «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Однако коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил начало арестов активов российской энергетической компании, передает «Газета.ру».

Опись имущества состоялась вечером в среду, а утром 30 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начал активные действия по принудительному взысканию $2,6 млрд с «Газпрома». Политик написал в Facebook, «обременение» активов «Газпрома» проводится не только в Швейцарии, но и в Нидерландах и Великобритании.

«Газпром» со своей стороны подтвердил, что Украина пытается арестовать российские активы, но официальных уведомлений в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража стороной дела не получено.

В сообщении российской компании отмечается, что «Газпром» намерен защищать свои права в соответствии с законодательством в связи со взысканием с него $2,56 млрд украинским «Нафтогазом».

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.