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Приставы описали имущество «Газпрома» в Швейцарии

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Опись имущества штаб-квартиры компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока-2», в швейцарском кантоне Цуг провели судебные приставы. Комментировать инцидент со швейцарскими приставами в компании не стали.

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Ареста имущества не было, отмечает «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Однако коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил начало арестов активов российской энергетической компании, передает «Газета.ру».

Опись имущества состоялась вечером в среду, а утром 30 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начал активные действия по принудительному взысканию $2,6 млрд с «Газпрома». Политик написал в Facebook, «обременение» активов «Газпрома» проводится не только в Швейцарии, но и в Нидерландах и Великобритании.

«Газпром» со своей стороны подтвердил, что Украина пытается арестовать российские активы, но официальных уведомлений в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража стороной дела не получено.

В сообщении российской компании отмечается, что «Газпром» намерен защищать свои права в соответствии с законодательством в связи со взысканием с него $2,56 млрд украинским «Нафтогазом».

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.

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