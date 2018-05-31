Врачи в Хабаровске приняли грыжу у пациента за алкогольное отравление

Житель Хабаровска отсудил у больницы компенсацию за ошибочный диагноз. Врачи приняли диафрагмальную грыжу за отравление суррогатным алкоголем.

Пациент обратился в городскую больницу с болями в животе. Врачи поставили диагноз «отравление суррогатами алкоголя» и несколько раз госпитализировали местного жителя. Так как лечение ему не помогало, мужчина решил обратиться в платную клинику, где ему провели рентгенологическое обследование. Медики обнаружили у пациента диафрагмальную грыжу с выпадением желудка в плевральную область, пишет AmurMedia. После установления диагноза мужчину прооперировали.

Эксперты проверили медицинскую документацию и пришли к выводу, что в городской больнице были допущены дефекты при оказании помощи пациенту. Из-за ошибочного диагноза мужчина несвоевременно получил лечение, что создавало угрозу развития осложнений.

Пациент обратился в суд с требованием компенсировать понесенные расходы в размере 37 тыс. рублей. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако после апелляции вынесено решение о выплатах со стороны больницы.