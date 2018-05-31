Песков назвал странной историю с «убийством» и «воскрешением» Бабченко‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать историю с «воскрешением» журналиста Аркадия Бабченко на Украине, но затем добавил, что считает эту ситуацию странной.



«Скажем так, история по меньшей мере странная, и не знаю, насколько цель оправдывает средства. Слава богу, что человек жив», – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что эта ситуация не поменяла отношения к Украине как к «стране, где быть журналистом опасно».

«Сути дела это не меняет», — добавил он.

В среду, 30 мая, на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая в Киеве, жив. Все произошедшее он назвал инсценировкой и спецоперацией спецслужб, которая должна была предотвратить настоящее покушение.

Позже в зале появился и сам Бабченко. Журналист извинился перед своими друзьями и женой «за тот ад, через который она прошла за эти два дня».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с «замиранием сердца» следил за скорбью сотен людей и за их соболезнованиями по поводу «смерти» Бабченко. Украинский лидер предоставил журналисту и его семье круглосуточную охрану.



