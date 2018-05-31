Тело младенца нашли в канализационной трубе в Подмосковье

Тело новорожденного обнаружили в канализационной трубе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел 30 мая в Щелково. Тело младенца нашли в канализационной трубе в подвальном помещении дома. На место ЧП прибыли следователи, организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка.

По предварительным данным, тело младенца соответствовало внутриутробному развитию на сроке около шести месяцев и было смыто в канализацию через унитаз, сообщает телеканал «360».

21 мая тело новорожденного ребенка нашли в Башкирии во время проведения земляных работ.