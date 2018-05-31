Более 300 домов остались без электричества в Саратовской области

Почти 330 домов остались без электроснабжения в семи населенных пунктах Петровского, Ивантреевского и Базарно-Карабулакского районов Саратовской области из-за урагана, который прошел в ночь на 31 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате погодных условий было нарушено электроснабжение в 329 домах в семи населенных пунктах. В ликвидации последствий участвовали девять аварийных бригад и к 7:00 31 мая электроснабжение было восстановлено, сообщает ИА «Взгялд-инфо».

Помимо подачи электричества, сильный ветер повредил крыши 18 частных жилых домов в Петровском и Ивантеевском районах. Для ликвидации последствий в районах были созданы оперативные группы.

Информации о пострадавших в результате разгула стихии нет. Эвакуация населения не понадобилась.