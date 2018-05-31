Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Дерби Каунти»

Бывший капитан сборной Англии по футболу Фрэнк Лэмпард возглавил «Дерби Каунти». Контракт между Лэмпардом и «Баранами» рассчитан на три года. Клуб станет первым местом тренерской работы экс-футболиста.

«Это моя первая работа в качестве главного тренера, но я долго к этому шел. Я тесно сотрудничал с лучшими тренерами, поэтому я уверен в своих способностях, а также в способностях моей команды», — приводит слова Лэмпарда газета «Спорт-экспресс».

Фрэнк Лэмпард получил всемирную известность, выступая за «Челси». В составе лондонского клуба футболист провел 648 матчей и забил 211 голов. Лэмпард является трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии. Также он по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В составе сборной Англии Лэмпард провел 106 матчей и забил 29 мячей. Он принимал участие в чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годах, а также в чемпионате Европы 2004 года.

«Дерби Каунти» является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В настоящий момент клуб выступает во втором по значимости дивизионе страны — Чемпионшипе. В минувшем году команда заняла шестое место.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter