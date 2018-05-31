«Желтый» уровень опасности из-за заморозков продлен в Москве до 1 июня

«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков продлили в Москве и Подмосковье до 1 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории ЦАО, за исключением Брянской, Калужской, Белгородской и Воронежской областей, пишет РИАМО.

Ранее в ГУ МЧС РФ предупредили, что в ночные часы в Московской области местами ожидается похолодание до –3 градусов. 2 и 3 июня температура воздуха в Москве и Подмосковье вновь начнет повышаться, 3 июня потеплеет до плюс 25 градусов.