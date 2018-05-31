Путепровод в Перми открыли после реконструкции раньше срока

В Перми с опережением графика выполнена реконструкция путепровода на Транссибирской магистрали. По новой железной дороге пустили первые грузовые поезда.

В начале июня рабочие начнут демонтаж старого путепровода. Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что к концу 2018 года столица региона получит обновленный южный въезд. «В сентябре мы должны сдать участок автодороги в направлении Екатеринбурга от Лобаново до Кояново», — цитирует Решетникова ИА «Ура.ру».

Портал iz.ru писал, что второй Байкальский тоннель является важным объектом программы модернизации БАМа и Транссиба. Строительство тоннеля проводится по поручению правительства России в рамках развития Восточного полигона железных дорог. С момента начала строительных работ в 2013 году в рамках данного проекта провозная способность участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей выросла более чем на треть.