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Финансовый конгресс в Петербурге запустит новую услугу для участников

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Фото: ТАСС/Коньков Сергей
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Международный финансовый конгресс в Санкт-Петербурге предоставит участникам новую услугу — Презентационную зону, сообщает пресс-служба мероприятия.

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Новую площадку можно использовать для демонстрации финансовых продуктов и сервисов, проведения деловых встреч и мероприятий.

Презентационная зона открыта для всех участников конгресса. Ожидается, что она соберет представителей международных и российских банков, финансовых и инвестиционных компаний.

Новая зона будет работать на втором этаже Центрального выставочного зала «Манеж» 7 и 8 июня с 11:00 до 18:00. Международный финансовый конгресс пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2018 года.

Ранее стало известно, что на конгрессе 7 июня выступит председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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