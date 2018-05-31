Финансовый конгресс в Петербурге запустит новую услугу для участников

Международный финансовый конгресс в Санкт-Петербурге предоставит участникам новую услугу — Презентационную зону, сообщает пресс-служба мероприятия.

Новую площадку можно использовать для демонстрации финансовых продуктов и сервисов, проведения деловых встреч и мероприятий.

Презентационная зона открыта для всех участников конгресса. Ожидается, что она соберет представителей международных и российских банков, финансовых и инвестиционных компаний.

Новая зона будет работать на втором этаже Центрального выставочного зала «Манеж» 7 и 8 июня с 11:00 до 18:00. Международный финансовый конгресс пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2018 года.

Ранее стало известно, что на конгрессе 7 июня выступит председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.