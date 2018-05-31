Грозы и штормовой ветер ожидаются в Якутии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Якутии. 1 июня в регионе ожидается сильный ветер с грозами.

Согласно прогнозам, в Оленекском и Жиганском районах ветер усилится до 20 м/с. А в Ленском и Мирнинском районах синоптики ожидают грозы с порывами ветра до 24 м/с. Об ухудшении погоды местных жителей предупреждают сотрудники МЧС, пишет ИА SakhaNews.

При непогоде водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим или по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Парковаться стоит вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и линии электропередачи.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве продлили штормовое предупреждение до вечера 31 мая. Мэр Сергей Собянин призвал горожан соблюдать внимательность и осторожность. 30 мая в результате урагана в центральной России и Поволжье пострадали 57 человек.