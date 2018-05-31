В Петербурге закрыли станцию метро «Площадь Восстания»

Станцию «Площадь Восстания» метрополитена Санкт-Петербурга закрыли в четверг, 31 мая, из-за обнаружения подозрительного предмета. Сотрудники правоохранительных органов проверяют станцию, сообщила пресс-служба подземки.

Для пассажиров недоступен и переход на «Маяковскую», передает телеканал «78». Жителям Северной столицы и гостям города рекомендовали воспользоваться наземным транспортом.

25 мая станцию «Площадь Восстания» петербургского метро проверили после обнаружения бесхозного предмета.