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National Interest сравнил российские истребители Су-35 и Су-57

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Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли сможет заменить Су-35 поколения 4++ в скором времени, поскольку характеристики второго самолета давно подтверждены практикой. Такого мнения придерживается автор авторитетного американского журнала The National Interest.

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В статье говорится, что сегодня Су-35 является «самым мощным» российским истребителем и может наносить ощутимые удары по наземным целям, хотя и создан для боевых действий в воздухе.

По мнению журналиста издания, Су-57 основан на «системах, разработанных для Су-35», а основное улучшение в новом истребителе касается планера, который призван повысить его скрытность. 

Кроме того, новейший Су-57 оснащен радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», которая, как считает издание, сравнима с аналогичным обрудованием Су-35.

В итоге автор журнала пришел к выводу, что у истребителя пятого поколения может не быть «особо яркого будущего». 

Однако летчик-испытатель Анатолий Кнышов убежден в обратном. По его мнению, Су-35 давно находятся к эксплуатации и уже достигли предела в модернизации, а Су-57 есть куда расти

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