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Два фонтана и освещение установят в сквере Сыктывкара за 9 млн рублей

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Два фонтана с шарами и освещение планируют установить в сквере на Стефановской площади Сыктывкара почти за 9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, оба фонтана должны быть из красного гранита, а дно и внутренние бортов должны быть выложены мозаикой. Также они должны быть устойчивы к температуре до –45 градусов. Стоимость установки объектов составляет 4 957 700 рублей, сообщает ИА «Комиинформ».

Также в сквере планируют выполнить работы по освещению светодиодными светильниками. Сумма контракта составляет 3 711 666 рублей. Все работы необходимо выполнить, не затрагивая проезжей части, тротуаров, брусчатки и клумб.

Все работы необходимо выполнить до 10 августа 2018 года. Тип фонтанов был выбран с помощью голосования среди горожан.

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