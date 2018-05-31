Эрдоган встретится со спецпредставителем Путина в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится 31 мая в Анкаре со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

Ожидается, что встреча пройдет в 14:00 мск в закрытом для прессы режиме, сообщает «РИА Новости».

Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин на прошлой неделе посетили Анкару и Дамаск в составе российской межведомственной делегации, сообщал МИД России.

В Анкаре они провели консультации с советником и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном и замглавы МИДа страны Седатом Оналом. В Дамаске состоялась встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

29 мая президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Оба лидера подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.