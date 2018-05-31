В день рождения Пушкина на улицах Москвы появятся его 3D-двойники

В день рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, в Москве появятся его вирутальные двойники. 3D-копии можно будет встретить в парках, скверах и на улицах столицы, связанных с жизнью поэта. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы в четверг, 31 мая.

«Всего мы планируем открыть 17 новых локаций для фотографий с цифровой фигуркой Александра Пушкина. Одна из них появится на пересечении Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Раньше на этом месте стоял дом, где родился поэт. 3D-копию можно также загрузить на Театральной площади (там часто бывал Пушкин) и на Тверской улице, получившей довольно подробное описание в романе «Евгений Онегин», — передает сайт слова руководителя проекта департамента информационных технологий города «Узнай Москву» Сергей Шакрыл.

Цифрового Пушкина можно будет увидеть с помощью приложения Histars. На двойника укажет стрелка компаса. Загрузить виртуальную копию пользователи смогут, находясь в 50 м от локации, в некоторых случаях — в нескольких сотнях метрах.

На сайте приведено всего 19 локаций, среди которых парки «Сокольники» и «Зарядье», Пушкинская набережная, Пушкинский мост, Тверской, Гоголевский и Цветной бульвары.

С 7 июня рядом с Мемориальной квартирой Пушкина на Арбате и столичной библиотекой-читальней имени поэта на Спартаковской улице пользователи также смогут сделать фото с виртуальным двойником.

Ранее, в декабре, в Москве можно было сфотографироваться с виртуальными двойниками писателей Льва Толстого, Федора Достоевского и футболиста Льва Яшина.